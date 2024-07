Il Teatro di figura di Italo Pecoretti mette in scena burattini, pupazzi e marionette itineranti

Marionette a filo, pupazzi, burattini a guanto, sagome e cantastorie. Piazze e giardini di Barberino Tavarnelle alzano il sipario sulla carovana della fantasia errante. Tra gli spazi pubblici della Valdipesa e della Valdelsa prende vita la magia del Teatro di figura. E’ tempo di storie, narrazioni fiabesche, novelle toscane e racconti guidati dai fili dei maestri burattinai e degli interpreti di una delle forme teatrali più antiche, la tradizione dei burattini guidata da Italo Pecoretti, curatore della rassegna “Burattini nei giardini”. L’iniziativa, pensata per il divertimento on the road dei più piccoli, accende l’estate con le gags, i travestimenti, i colpi di scena di un mondo artistico in miniatura che mette in scena acrobati, animali, personaggi della letteratura favolistica, tra re, principesse e gnomi, e maschere della Commedia dell’Arte. Il Comune di Barberino Tavarnelle propone una nuova edizione della kermesse che invita le famiglie a fruire degli spazi pubblici, tra agorà e aree verdi, trasformati per l’occasione in palcoscenici naturali dove si ride, si gioca, si fa amicizia, si vive e condivide il piacere di stare insieme e ritrovarsi nei tanti luoghi della cultura e della socialità di cui Barberino Tavarnelle, mosaico di borghi e frazioni di campagna, è particolarmente ricco.

La rassegna prosegue giovedì 11 luglio alle ore 21:30 in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa con la Compagnia Karromato che presenta “Circo di Legno”, uno spettacolo di marionette a filo e musica. Giovedì 18 luglio alle ore 21:30 nei giardini della pista di pattinaggio di via Boccaccio a San Donato in Poggio è il Teatro Figura Umbro che si esibirà nello spettacolo di narrazione con pupazzi e grandi libri “Il gatto con gli stivali”. Giovedì 25 luglio alle ore 21:30 la compagnia I Burattini di Mattia intratterranno il pubblico mignon con “Tre servi alla prova”, spettacolo di burattini a guanto presso il Giardino della Chiesa di Marcialla. Giovedì 1 agosto alle ore 21:30 la rassegna si sposta nei giardini di via della Villa a Vico d’Elsa dove la faranno da padrone “Le penne dell'Orco”, produzione del Teatro delle dodici lune che propone uno spettacolo di burattini e attore. A settembre, martedì 3 alle ore 18.30, nell’area antistante la Chiesa San Ruffignano a Monsanto

Chumbala Cachumbula mette in scena “La storia del popolo Vuh”, uno spettacolo di narrazione con sagome e pupazzi. Giovedì 5 settembre alle ore 18:30 tornerà il Teatro delle dodici lune con uno spettacolo di burattini e cantastorie con telo illustrato. Nei giardini lungo il fiume di via Giovanni XXIII a Sambuca Val di Pesa saranno protagonisti “Il buono, lo gnomo e il cattivo”.

“Il teatro di figura, una delle tante declinazioni delle arti di scena, esercita un grande fascino nei più piccoli - dichiara il sindaco David Baroncelli – ciò che li attrae è un mix di ironia, sagacia, umanità dei personaggi che sono semplici e diretti, da diversi anni abbiamo deciso di investire in questa forma di intrattenimento dedicata alle famiglie non solo per la qualità e la versatilità degli spettacoli proposti da Italo Pecoretti, che dallo scorso autunno ricopre il ruolo di direttore artistico del Teatro Comunale Regina Margherita, ma per la funzione educativa del mondo dei burattini e delle marionette che stimola le emozioni e favorisce lo sviluppo di capacità creative, comunicative e narrative”.

Gli ultimi due appuntamenti sono previsti martedì 10 e giovedì 12 settembre alle ore 18.30, rispettivamente in piazza Matteotti a Tavarnelle e alla Pineta di Barberino. Il 10 la carovana del teatro di figura calcherà le scene del cuore di Tavarnelle con I Burattini della Commedia che incanteranno le famiglie con lo spettacolo di burattini a guanto “Re Teodoro di Vallecupa”. Giovedì 12 settembre toccherà alla nota compagnia I pupi di Stac offrire un epilogo in grande stile alla rassegna itinerante. Superare i timori e i mostri che affollano l’immaginario dell’infanzia sarà un gioco da ragazzi con “Giovannin senza paura”. Ingresso libero. Il programma nel dettaglio sul sito web del Comune: www.barberinotavarnelle.it. Pagina Fb del Comune.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO