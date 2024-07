Cafelulé si prepara per Mercantia con 'Sogni di carta' e invita il pubblico a partecipare

Dal 17 al 21 luglio Certaldo ospiterà Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto, un evento che trasforma i vicoli, i giardini e le piazze in palcoscenici viventi. Tra gli artisti che si esibiranno e che torneranno nella città del Boccaccio c'è anche Cafelulé, compagnia di danza contemporanea verticale fondata da giovani e talentuosi danzatori e performers.

Cafelulé si distingue per la sua capacità di ridefinire il rapporto con la gravità e di creare una nuova grammatica del movimento, portando lo spettatore a vivere lo spazio urbano e naturale in una dimensione inedita. Le coreografie valorizzano ogni angolo dell'ambiente circostante, trasformando muri e torri in scenari mozzafiato dove lo spettatore è invitato ad alzare lo sguardo e a lasciarsi incantare.

In occasione di Mercantia, Cafelulé presenterà "Sogni di carta", uno spettacolo poetico e sognante che promette di affascinare il pubblico sulla torre di Casa Boccaccio. La trama è un viaggio immaginifico: una bambina e i suoi desideri scritti su aeroplani di carta, un custode di sogni in sella alla sua bicicletta bianca, un palloncino che si rifiuta di perdersi nel vento. La danza si snoda in abbracci e intrecci di mani, superando paure e sfide, in un volo leggero e sospeso come i desideri stessi. "Sogni di carta" è un invito a sognare ad occhi aperti, un'esperienza per sognatori di tutte le età, in cui i desideri prendono forma e volano alti nel cielo.

Il Festival Mercantia è molto più di un semplice spettacolo: è un evento di partecipazione attiva, dove ogni voce può diventare parte integrante dell'arte. Cafelulé invita tutti a prendere parte a questa avventura artistica registrando il proprio sogno in un audio di massimo 5 secondi e inviandolo all’indirizzo email cafelule@gmail.com entro il 15 luglio. L'invito inizia con le parole "Il mio sogno..." e offre l'opportunità di immaginare il proprio sogno inserito in una performance dal vivo, creando un mosaico di aspirazioni e desideri collettivi.

Chiunque può lasciare che la sua voce diventi parte di "Sogni di carta", unendo la sua immaginazione a quella di tanti altri in un affresco di speranze e poesie sospese nel cielo.

Mercantia, XXXVI Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge a Certaldo dal 17 al 21 luglio 2024 con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti, CNA Firenze Metropolitana, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Comune di Certaldo e Città Metropolitana di Firenze. Main sponsor: Toscana Energia e Unicoop Firenze.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa