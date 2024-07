Cane abbandonato e legato al guinzaglio all'ingresso della sede della Lav a Prato

Un cane è stato abbandonato ieri legato con il guinzaglio all'ingresso della sede della Lav a Prato. I volontari dell'associazione hanno immediatamente soccorso l'animale, fornendogli acqua e assistenza, e hanno poi allertato i Carabinieri. È stata formalizzata una denuncia contro ignoti per abbandono di animali. Il cane, un giovane meticcio, è ora in custodia alla Lav, che si impegna a garantirgli sicurezza e benessere in attesa di una sistemazione definitiva. La Lav ha colto l'occasione per denunciare l'aumento degli abbandoni di animali durante il periodo estivo, ricordando che si tratta di un atto moralmente riprovevole e punibile per legge. L'associazione invita chiunque abbia informazioni sull'identità della persona responsabile a contattare le autorità o la stessa Lav.