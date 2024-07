Enegan, il gestore di energia green ospite di Cna Storie

Si chiude la prima stagione di Cna Storie, lanciata da aprile su Radio Lady in collaborazione con Cna Firenze per raccontare le aziende del territorio, dagli artigiani ai grandi colossi del territorio. E oggi il finale 'col botto' arriva con Enegan, azienda presente in tutta Italia ma nata nel 2011 a Montelupo e attualmente con sede a Spicchio-Sovigliana (Vinci).

Walter Bucelli, direttore generale di Enegan, ha raccontato la storia dell'azienda: "Enegan nasce dall'idea dei soci fondatori (ENErgia Guarducci Acciai Nannotti) assieme ad altri due soci che seguono la parte grossetana, di affacciarsi subito nel libero mercato, un tema di stretta attualità visto che dal 1° luglio siamo nel libero mercato. Già nel 2010 c'era questa nuova opportunità di business. Questi imprenditori che avevano creato un'attività nel settore delle comunicazioni e dell'informatica hanno puntato sull'energia green. Parlarne nel 2010 era 'hippy'. Siamo tra i pionieri, da subito il logo ha la foglia verde, e siamo partiti con la vendita di energia 100% proveniente da fonti rinnovabili. Col passare nel tempo è divenuto un valore aggiunto anche per i nostri clienti. Oggi siamo nella filiera degli obiettivi 2030 e 2050 del Pnrr per la transizione energetica".

Quali sono le fonti rinnovabili principali che sfrutta Enegan?

"Ci affidiamo principalmente al fotovoltaico. I clienti che si rivolgono a noi hanno un certificato che ufficializza la fonte dell'energia utilizzata, che siamo in grado di rilasciare, con il gestore della rete GNE. Per alcune filiere di business è molto importante, questa attestazione diventa un requisito sempre più indispensabile".

Con chi lavora Enegan?

"Con le Pmi, con le aziende per cui la vicinanza al cliente è un valore aggiunto. Abbiamo una rete di 1.600 collaboratori in tutta Italia, per questo possiamo dire di essere vicini al cliente, lavoriamo anche con il mercato domestico e con le pubbliche amministrazioni in maniera marginale".

Com'è cambiata Enegan dal 2010 a oggi e in questi anni è cambiata la sensibilità dell'utente verso l'ambiente?

"Assolutamente sì, siamo 'portatori sani di sostenibilità' per i nostri clienti, cerchiamo di trasferire la nostra visione del mondo, accompagniamo prodotti per l'efficientamento, per la mobilità elettrica e altro. Tutti servizi a valore aggiunto che il nostro cliente ha imparato a valutare, oltre a un valore etico, anche un valore commerciale. Pensate al GAR, Green Asset Ratio, un indicatore che le banche usano per facilitare i finanziamenti alle aziende green.

La sensibilità green è in divenire e deve essere diffusa anche dall'imprenditore: la scelta di un'auto elettrica, dell'autoproduzione di energia elettrica tramite fotovoltaico, l'utilizzo di app che consigliano gli orari per pagare meno e consumare meno energia. Sono tante piccole attenzioni che miglioranno a livello di sostenibilità".

Dorotea Arrigo, referente Relazioni Commerciali e Istituzionali, ha ricordato la sua storia in azienda: "Enegan è sempre in continua evoluzione, è un piacere farne parte dall'inizio. Il mio ruolo è dedicato alle associazioni di categoria e ai loro associati. Da quando è nata, Enegan ha avuto come core business le piccole e medie imprese. I fornitori, i trader, erano concentrati spesso sulle grandi aziende, per cui abbiamo trovato campo libero. Nel 2011 nasce la collaborazione con Cna Firenze, la prima in essere, un matrimonio storico insomma. Cna segue questa categoria di clienti. L'azienda ha stretto partnership che è stata il modello per tutte le altre che sono giunte a livello nazionale. Diamo un servizio esclusivo all'associato: ha un canale diretto e privilegiato per cui assieme a Cna e al consulente del territorio possiamo dare una consulenza totalmente gratuita in base all'esigenza dell'impresa. Non è una 'guerra al centesimo con altri trader".

Iacopo Fabbrini di Cna Firenze ha voluto valorizzare il rapporto tra aziende e Cna: "Chi entra in Cna ha una rete importante a livello locale e a livello nazionale, con una serie di vantaggi per gli associati legati nell'area 'Servizi+' sul sito ufficiale. Le opportunità locali sono anche con Enegan, e non è scontato. È importante pensare che già 14 anni fa Enegan parlava di energia green, dei veri pionieri".

Infine la chiusura sulla formazione: "Abbiamo la nostra Enegan Academy, con formatori a livello nazionale e prevediamo la certificazione di Green Utility Manager. Così che si rivolge al trader ha piena consapevolezza di questa scelta green", ha chiosato Bucelli.