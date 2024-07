La Croce d'Oro di Montespertoli compie 43 anni: due inaugurazioni per l'anniversario

Sabato 13 Luglio 2024 ci sarà la grande festa per i 43 anni della Pubblica Assistenza Croce D'Oro di Montespertoli.

Il programma della giornata inizia alle ore 17.30 con il ricevimento delle associazioni e autorità in via Martini, sede della Pubblica Assistenza. Alle 18 la messa alla Chiesa di Sant'Andrea, successivamente verranno inaugurati la nuova ambulanza allestita grazie all’impegno dei volontari e un carrello appendice che verrà utilizzato per le attività di Protezione Civile. A seguire sfilata dei mezzi per le bellissime colline del Chianti. A conclusione della serata presso il Centro “I Lecci” apericena e musica per tutti i volontari.

In occasione dei festeggiamenti per i 43 anni di attività dell’Associazione il presidente, Mariano Falcini a nome del Consiglio, premierà i volontari con 30, 20 e 10 anni di servizio: "Non dobbiamo dimenticare il ruolo dei volontari all’interno di un'associazione come la nostra, che è fondamentale per svolgere tutti quei servizi per la quale è nata 43 anni fa, e che in questi anni si sono sviluppati e perfezionati, tenendo sempre presente la nostra storia e le nostre origini come Pubbliche Assistenze, non dimenticando nemmeno il nostro ruolo che è quello di essere in mezzo alle persone per capire e rispondere alle loro difficoltà. Un benvenuto, a tutte le associazioni che vorranno condividere con noi questo momento di festa e un particolare un ringraziamento, ai cittadini che ci sono sempre molto vicini e solidali, ai volontari, che con il loro prezioso aiuto, hanno contribuito in modo sostanziale a sostenere l’acquisto dell’ambulanza. Grazie veramente di cuore a tutti voi".

Fonte: Croce d'Oro Montespertoli