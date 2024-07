"Leonardo da Vinci ha scritto nel disegno di un allievo": lo afferma Silvano Vinceti

Leonardo da Vinci avrebbe messo lo 'zampino' in un disegno attribuito all'allievo Cesare da Sesto, il suo preferito. Silvano Vinceti, studioso e ricercatore dell'opera di Leonardo, avrebbe presentato la scoperta al Club Suisse de La Presse a Ginevra con tanto di 'prove periziali'. Il bozzetto del dipinto eseguito con la sanguigna, una specie di carboncino rosso, è di proprietà di un collezionista. Raffigura un mezzo busto femminile ma la scritta speculare posta in alto a destra potrebbe essere di Leonardo da Vinci. E una perizia calligrafica della proprietà affidata allo studio di Giovanni Favaloro ha determinato una probabilità maggiore. Uno dei più famosi leonardisti, Carlo Pedretti, aveva attribuito il bozzetto a Cesare da Sesto. Ma l'opera è conosciuta sin dagli anni Sessanta in collezione di un noto antiquario con sede ad Ascona (Canton Ticino).