Nuovi nido comunale di Altopascio, 500mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Un ulteriore e importante passo verso la realizzazione del nuovo nido comunale di Altopascio: l’amministrazione D’Ambrosio ha infatti ottenuto 500 mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la costruzione della nuova struttura che consentirà al territorio di accogliere 42 bambini, andando così a rispondere concretamente alle esigenze di numerose famiglie. L’iter per la realizzazione dell’opera, dal valore complessivo di poco più di 2 milioni di euro, procede a ritmi serrati.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si conferma ancora una volta accanto al territorio con lungimiranza e concretezza - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -. Grazie a questo contributo possiamo aggiungere un tassello importante nell’iter che ci porterà all’avvio dei lavori per la realizzazione del nido. Un progetto voluto e inserito anche nel nostro programma elettorale, per il quale abbiamo vinto un bando Pnrr, che richiede anche ritmi serratissimi. Per la nostra amministrazione offrire il servizio dell'asilo nido è di fondamentale importanza, perché significa lavorare direttamente e concretamente anche per la costruzione di una reale parità di genere. Noi ci siamo, siamo qui per sostenere le famiglie e rispondere alle loro esigenze”.

“Quella degli asili nido è un’esigenza diffusa, che la Fondazione ha intercettato anche durante i suoi incontri con gli amministratori di tutto il territorio - aggiunge il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini -. Sostenere questo intervento significa contribuire alla creazione di servizi che riescono a migliorare la qualità della vita delle persone in maniera concreta ed efficace. Servizi che aiutano i progetti di vita della famiglie e consentono alle comunità di crescere e guardare più serenamente al futuro.”

Il nuovo nido comunale, capace di accogliere 42 bambini, sorgerà in via San Francesco D’Assisi, nell'area compresa tra la scuola dell’infanzia e la futura nuova scuola media, creando così un polo scolastico completo, dai piccolissimi fino agli adolescenti. Con questa nuova struttura, Altopascio andrà ad abbattere in modo significativo le liste d’attesa oggi presenti, rispondendo a una necessità reale della comunità e delle famiglie, spesso costrette a recarsi fuori comune.

