Paolini da sogno! Batte Vekic: è in finale a Wimbledon!

Se è un sogno, allora non svegliatela. Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo. La tennista toscana ha battuto la croata Vekic in semifinale al termine di tre set più che intensi, specialmente l'ultimo, e adesso aspetta di giocarsi il titolo sull'erba londinese.

Nata a Castelnuovo di Garfagnana ma cresciuta a Bagni di Lucca, Jasmine Paolini è la prima donna toscana a raggiungere la finale di Wimbledon. Non solo, è anche la prima donna italiana a tagliare questo traguardo.

Lo ha fatto al termine di una semifinale vibrante, vinta 2-6 6-4 7-6. Alla fine di un match ricco di tensione, è Paolini a festeggiare e ora attende l'altra finalista che verrà fuori dallo scontro tra Rybakina e Krejcikova.