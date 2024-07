Siena, operatori degli appalti di pulizia negli ospedali sul piede di guerra

Operatori degli appalti di pulizia negli ospedali sul piede di guerra. “Meno igiene, meno salute! Aumentano i carichi di lavoro e diminuiscono gli stipendi!” - denunciano FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, FP CISL e UILTRASPORTI di Siena.

Le organizzazioni sindacali di Categoria Regionali hanno già proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori “a causa delle disagiate condizioni lavorative dopo i tagli stabiliti dall’USL Toscana Sud Est e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese che hanno portato ad una riduzione dei tempi di lavoro, ad un aumento dello stress del personale degli appalti e ad una diminuzione della qualità del servizio”.

A seguito delle assemblee svolte con le lavoratrici e i lavoratori della CO.L.SER, Azienda che gestisce in appalto le pulizie al Policlinico Le Scotte di Siena e all’Ospedale Campostaggia di Poggibonsi, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, FP CISL e UILTRASPORTI denunciano inoltre “le difficili modalità lavorative e le precarie condizioni di sicurezza collegate anche agli strumenti di lavoro non idonei, nonché l’assenza delle fasce orarie nei contratti di lavoro part time così come previsto dalla normativa vigente e il CCNL di riferimento”.

“Le lavoratrici e i lavoratori dicono basta ad una condizione di lavoro che non tutela la salute e la sicurezza, né dei lavoratori né dei cittadini/utenti, - concludono i sindacati - qualora continuasse questa situazione saranno organizzate ore di sciopero e presìdi!”.

Fonte: Ufficio Stampa