Oggi ringrazio Marta per questa torta buona e semplice da fare: torta soffice con confettura di prugne. Stamani in radio io e Cristina abbiamo parlato se accendere o non accendere il forno, Cristina bandisce il forno durante il periodo estivo troppo caldo. Io invece lo accendo lo stesso se devo fare il dolce, per scaldare le pizze o cucinare le melanzane ripiene.

Le prugne sono un frutto della stagione estiva e autunnale dal sapore dolce, mi sono fatta una domanda: " Ma susine e prugne sono la stessa cosa?". Sono andata come sempre a curiosare su internet e ho trovato la risposta, sono due frutti che nascono da due alberi diversi e la prugna è allungata dal sapore più dolce, mentre la susina ha un sapore più aspro ed è tonda. Per togliere ogni curiosità vi lascio un link dove potrete confrontare i due frutti. www.greenme.it/salute-e-alimentazione/

Marta mi ha mandato anche la ricetta di come preparare la confettura di prugne:

Confettura di prugne mele e cannella

Ingredienti:

650 gr di prugne biologiche

1 mela

250 gr di zucchero

1 cucchiaio di cannella in polvere

1 limone

Preparazione:

sbucciate e mondate le mele e le prugne, tagliatela a pezzi e raccoglietela in una pentola in acciaio, aggiungete lo zucchero, il succo del limone e la cannella. Mescolata, lasciate macerare coperto per un'ora, poi portate ad ebollizione per 2 minuti. togliete dal fuoco, fate raffreddare, coprite e lasciate macerare al fresco per tutta la notte. Il mattino successivo cuocete per circa 15 minuti a partire dall'ebollizione o fino a raggiungere la consistenza desiderata. Versate la confettura nei vasetti precedentemente sterilizzati e riponeteli in un luogo fresco, buio e asciutto.

Torta soffice con confettura di prugne

Ingredienti

300 gr di farina

3 uova

100 gr di zucchero

80 gr di latte intero

100 gr di olio di semi

Una bustina di lievito per dolci

Confettura di prugne (3-5 cucchiai)

Granella di zucchero

Ingredienti

Montate le uova con lo zucchero, poi aggiungete a filo l’olio continuando a montare. Unite il latte e infine la farina setacciata con il lievito. Trasferite l’impasto in uno stampo rivestito con carta forno, distribuitevi sopra la confettura, cospargete con gli zuccherini e infornate a 180 gradi per 40-50 minuti.

Se non avete la confettura di prugne potete utilizzare delle prugne fresche lavarle togliere il nocciolo e tagliarle a pezzetti e metterli nell’impasto e sopra l’impasto.

Marta

