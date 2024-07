Cinema sotto le stelle nelle frazioni di Empoli

Non sarebbe vera estate senza il “Cinema sotto le stelle” che anche quest’anno sarà itinerante nelle frazioni. La rassegna cinematografica, giunta alla quinta edizione, a ingresso gratuito, realizzata dall’associazione di promozione culturale, Arci Empolese Valdelsa APS, in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Comune di Empoli, sta per iniziare. Un cartellone davvero variegato dedicato a tutte le età e per tutti i gusti: dal drammatico, alla commedia, all'animazione.

Da mercoledì 31 luglio a lunedì 26 agosto 2024 si torna a sognare con le proiezioni all'aria aperta, a Pozzale, Tinaia, Monterappoli, Pagnana, Pontorme, Avane, Serravalle, Sant’Andrea e Cascine, grazie alla preziosa collaborazione dei Circoli Arci che metteranno a disposizione i propri spazi all’aperto. E laddove questi mancassero, saranno allestiti in piazze o giardini nelle vicinanze del proprio circolo.

«Il programma dell’estate empolese si arricchisce con la rassegna cinematografica sotto le stelle che continua a essere diffusa nelle frazioni - spiega il sindaco Alessio Mantellassi – consolidando sempre di più quel legame tra persone di ogni età e la cultura itinerante».

«Sono felicissimo che grazie a Arci Empolese Valdelsa il cinema arrivi nelle nostre frazioni e accenda di stelle, suoni e colori le sere d'agosto - sottolinea l’assessore alla cultura, Matteo Bensi -. Lavoreremo perché l'offerta cinematografica sul nostro territorio cresca in tutte le stagioni. Empoli ama andare al cinema».

Valentina Giulia Papale, presidente dell’Arci Empolese Valdelsa, spiega: «Siamo molto felici di questo percorso di valorizzazione dei circoli e del loro ruolo nelle frazioni e nelle nostre comunità: grazie alla loro disponibilità e al loro impegno è possibile continuare ad animare le comunità e promuovere cultura sotto le stelle dei nostri circoli Arci».

TITOLI IN CARTELLONE – Inizio proiezioni alle 21.15, si comincia mercoledì 31 luglio, giardino comunale Casa del Popolo Arci Pozzale con il film ‘Grazie ragazzi’; venerdì 2 agosto, panorama unico, la terrazza sull’Arno Circolo Arci Tinaia, ‘Siccità!’; lunedì 5 agosto, parcheggio Circolo Arci Monterappoli, ‘Il figlio dell’altra’; venerdì 9 agosto, nei giardini dii piazza Arno, Circolo Arci Pagnana, ‘Campioni’ ; lunedì 12 agosto, in piazza Marchetti, Nuovo Circolo Arci Pontorme, ‘L’ultima notte di amore’; lunedì 19 agosto, parcheggio Circolo Arci D. Maestrelli di Avane, ‘Troppo cattivi’; mercoledì 21 agosto, giardino Circolo Arci AVIS, tanto divertimento per i più piccoli con ‘Sing 2 - sempre più forte’; venerdì 23 agosto, parcheggio Circolo Arci Sant’Andrea, ‘Ticket to Paradise’. Chiude la rassegna ‘Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio’, film d’animazione da non perdere, lunedì 26 agosto, Circolo Arci Garbaldi, Cascine.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa