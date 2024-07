Cordoglio del Vescovo di Pistoia per la scomparsa di Padre Canigiani

Ieri, giovedì 10 luglio, è morto Padre Filippo Canigiani dell'Ordine dei Servi di Maria, frate servita che ha speso gran parte della sua vita a servizio della Chiesa di Pistoia e in particolare della parrocchia della Santissima Annunziata, dove è stato parroco dal 1966 al 2014 e in cui è ancora vivissimo il suo ricordo. Il Vescovo di Pistoia Fausto Tardelli ha espresso il suo personale cordoglio, anche se non ha avuto occasione di conoscere personalmente padre Canigiani, in quanto aveva lasciato Pistoia per motivi di salute nel 2014.

Tardelli ha espresso "gratitudine per il suo lungo impegno pastorale e l'affezione alla Diocesi di Pistoia".

Le condoglianze del Vescovo si indirizzano "ai fedeli che hanno conosciuto e apprezzato l'opera di padre Canigiani e all'intera comunità servita, purtroppo da qualche anno non più presente a Pistoia, ma che custodisce in città una storia e una testimonianza di fede esemplare, dal Beato Bonaventura Bonaccorsi - ai primordi dell'ordine - fino a Padre Vannucci, padre Montagna, allo stesso padre Filippo Canigiani".

Le esequie saranno celebrate venerdì 12 luglio alle 11 nella basilica della SS.Annunziata a Firenze. A Pistoia sarà celebrata in sua memoria una messa nella chiesa della SS. Annunziata in occasione del trigesimo dalla morte.