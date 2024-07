Festeggiati a San Miniato i 50 anni di Vab Toscana

Mercoledì sera, presso la Casa Culturale di San Miniato Basso, durante la Festa Provinciale dell'Unità, i Giovani Democratici Zona del Cuoio hanno organizzato un evento memorabile per celebrare i 50 anni di attività della VAB Toscana (Volontari Antincendi Boschivi). La serata, che ha avuto inizio alle 21.30, ha visto la partecipazione di illustri ospiti e personalità locali, suscitando un vivace dibattito su temi di grande rilevanza per la comunità. Uno dei momenti importanti dell'incontro è stato la discussione sui successi della riforma della protezione civile adottata dalla Regione Toscana. Questa riforma, che ha avuto un impatto significativo a livello regionale e nazionale, ha migliorato notevolmente le capacità di prevenzione e risposta alle emergenze. Durante il dibattito, è emerso come il modello toscano sia diventato un punto di riferimento per altre regioni italiane. Inoltre, visto l'arrivo dell'estate, il rischio di incendi boschivi è aumentato considerevolmente, ed è stato fondamentale approfondire il tema durante la serata per fare sensibilizzazione e informazione. Inoltre, si è discusso delle alluvioni che hanno colpito la Toscana lo scorso novembre, sottolineando l'importanza di una preparazione adeguata e di una stretta collaborazione tra istituzioni e volontari per gestire tali emergenze. Il dibattito ha poi toccato il tema cruciale del volontariato, con un focus particolare sull'importanza del coinvolgimento dei giovani. Vari rappresentanti del pubblico, tra cui membri di associazioni come Auser Vicoli Carbonari e la segreteria del PD di San Miniato, sono intervenuti per condividere le loro esperienze e opinioni. Fabio Grilli, giovane volontario della VAB di San Miniato e Giovane Democratico, ha offerto una testimonianza appassionata del suo impegno, sottolineando l'entusiasmo e la dedizione dei giovani nel campo del volontariato. Tra le personalità presenti ricordiamo Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, Marco Greco, assessore ai lavori pubblici e protezione civile, Elena Maggiorelli, assessora all'associazionismo e politiche giovanili, Mirko Scala, presidente di VAB Toscana e VAB Italia, Stefano Fibbi, consigliere regionale VAB Toscana, e Piero Angiolini, vice coordinatore VAB San Miniato. Il ruolo dei giovani e della comunità si è rivelato fondamentale, emerge chiaramente come l'energia, l'entusiasmo e la dedizione dei giovani siano il motore pulsante di queste iniziative. I Giovani Democratici Zona del Cuoio, con il loro impegno costante nell'organizzare eventi di tale importanza, dimostrano come la partecipazione attiva e il senso di responsabilità civica possano riattivare il territorio e favorire il coinvolgimento della comunità. Il loro lavoro non solo celebra i traguardi raggiunti, ma rafforza anche la coesione sociale e promuove la cultura del volontariato. La serata si è conclusa con un forte senso di comunità e impegno civico. L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione e confronto su temi di grande rilevanza per la comunità, sottolineando il valore del volontariato e della partecipazione attiva dei cittadini nella tutela del territorio e della sicurezza collettiva.

Giovani Democratici Cuoio