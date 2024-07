Muore a 59 anni allenatore e osservatore giovanile, aveva lavorato per Juve e Empoli

È morto Gianluca Tonazzini, allenatore di squadre giovanili e osservatore di squadre come la Juventus o l'Empoli. Era originario di Carrara, aveva solamente cinquantanove anni.

È scomparso a Londra mercoledì 10 luglio, era andato nella capitale britannica a trovare il figlio. Non sono chiare le cause del decesso: si sa che Tonazzini ha avuto una febbre alta, è andato in ospedale e lì è stato trovato un problema ben più serio legato a un batterio. La situazione è peggiorata e il 59enne ha perso la vita nonostante un intervento delicato.

Lascia la moglie, il figlio e la famiglia, oltre a tanti amici nel calcio che lo stimavano. Aveva lavorato alle Poste ma il pallone era la sua passione. Era stato allenatore nelle giovanili nelle squadre toscane e liguri, poi aveva fatto l'osservatore e aveva scovato talenti anche per Juve e Empoli.