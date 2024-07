Green Day davanti al municipio di Santa Croce: "Una bella abitudine di una volta"

Mercoledì 10 Luglio a Santa Croce sull’Arno tutti seduti a mangiare sul prato davanti al Palazzo Comunale per il Green Day 2024.

L’ annuale appuntamento con l’iniziativa organizzata dai Servizi Educativi e Scolastici del Comune ha riunito ieri sera circa 600 persone. Si tratta di un altro appuntamento previsto nelle attività estive del Comune.

Ogni anno, si riuniscono famiglie e bambini dei servizi educativi della prima infanzia e della scuole di Santa Croce oltre insieme al personale educativo e scolastico. Forte è anche la rappresentanza delle Associazioni culturali e di volontariato aderenti al Patto Educativo Cittadino che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento.

Anche i commercianti di Santa Croce sull’Arno attraverso il Centro Commerciale Naturale partecipano attivamente alla realizzazione della festa offrendo una simpatica cocomerata.

Una festa alla quale ognuno ha dato il suo fondamentale contributo. Un ringraziamento va per la gentile collaborazione a Dj Dollaro, a Umberto Nuti e la sua chitarra e a Roberto Filippetti.

Commenta il Sindaco Roberto Giannoni: “Il l Green Day è stato una bellissima occasione per poter tornare per una sera alle belle abitudini di una volta, trovarsi con gli amici per un pic nic e farlo a due passi da casa. Tappezzare di teli il giardino davanti al Palazzo Comunale ci ha permesso di passare una serata in allegria e di questo ci tengo in particolar modo a ringraziare lo staff dei Servizi educativi che coordina l’evento, l’Associazione Culturale di Staffoli e l’Associazione Nazionale Carabinieri in pensione per la buonissima grigliata con le carni della filiera corta fornite dalla Macelleria Bacchi di Santa Croce sull’Arno e la Sagra della Patata di Santa Maria a Monte con il loro prodotto tipico, la patata di Santa Maria a Monte, che ogni anno partecipano con grande entusiasmo. ”

Aggiunge Annalisa Buti, Consigliere con delega alle politiche giovanili, sensibilizzazione ecologica e al Benessere Animale “Sono contenta di esser riusciti a riunire intorno a questa tradizionale iniziativa alcuni piccoli artigiani che trasformano, attraverso il riutilizzo di materiali, vecchi oggetti e indumenti in una vera e propria nuova forma espressiva. Sono felice della presenza dell’Associazione Cuori con la coda che gestisce il nostro Canile Comunale. Ringrazio il Consorzio Coeso, soggetto gestore dei nostri servizi educativi, che grazie alla presenza di tutti i partecipanti, donerà il ricavato dando il suo contributo alle spese veterinarie per i nostri animali che in questo periodo estivo sono onerose. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore i Servizi Educativi del Comune, le cuoche e le aiuto cuoche della cucina scolastica comunale, gli operatori del Cantiere Comunale, tutti gli educatori del Maricò e dei Nidi d’Infanzia Comunali che rendono possibile questa festa. Ringrazio come doveroso tutti i bambini che ieri sera hanno partecipato con le loro famiglie e vi do appuntamento al prossimo anno!”

Fonte: Ufficio stampa