Greve in Chianti, il neo presidente del consiglio comunale Parrini si presenta

Gregorio Parrini è stato eletto presidente del consiglio comunale di Greve in Chianti. “Ho sempre voluto offrire il mio contributo da cittadino attivo e responsabile - ha commentato -, rendermi utile per un territorio al quale mi sento molto legato".

L’elezione, avvenuta a larga maggioranza, si è tenuta in occasione della prima seduta del Consiglio durante il quale il sindaco Paolo Sottani, al suo terzo mandato, ha prestato giuramento.

Parrini è stradese, ha 34 anni ed è un noto ristoratore, nonché appassionato di teatro, cinema e arte. “L’arte, la cultura con i suoi molteplici linguaggi – spiega - pervade la mia vita, il mio lavoro, la mia quotidianità, credo che anche nella sfera pubblica e nella dimensione istituzionale di questo importante organo collegiale che attraverso il confronto e il dialogo tra le diverse forze politiche garantisce il funzionamento, la programmazione e la pianificazione dell’ente possa avere un’importante funzione di guida e di rappresentatività locale, essendo espressione di un pensiero libero e democratico, strumento di promozione e valorizzazione della cultura dei diritti e dei doveri di ogni cittadina e cittadino”.

“Nel ringraziare ancora una volta il sindaco e il Consiglio comunale per la fiducia concessa, - aggiunge - cercherò di dare tutto me stesso per garantire l’equilibrio necessario, assumere il ruolo di guida attento alla costruzione di unità di intenti, e lavorerò perché il Consiglio possa stimolare la comunità a far parte attiva della vita politica del nostro territorio, partecipazione e coinvolgimento sono due elementi chiave del mio nuovo percorso che sono onorato di iniziare insieme a tutti i membri del Consiglio comunale di Greve in Chianti”.

Il sindaco Paolo Sottani commenta l’elezione del nuovo presidente. “Gregorio Parrini – dichiara - saprà svolgere questo importante ruolo con senso di responsabilità e attenzione al bene comune”. Nel corso del Consiglio comunale il sindaco Paolo Sottani ha presentato la nuova squadra composta da Ilary Scarpelli, Giulio Saturnini e Paolo Tepsich, che nella precedente legislatura ricoprivano il ruolo di assessori, i primi due, e consigliere comunale, il terzo, e dalle new entry Monica Toniazzi e Giacomo Amalfitano.

Fonte: Ufficio Stampa