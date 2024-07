"Il riposo del viandante", l'idea dal gruppo "sei di Montespertoli se..." per sopperire a caldo e distanze

Passeggiare durante queste calde giornate di luglio è difficile per tutti, soprattutto per quelle persone di una certa età che vogliono passare un po' di tempo all'aperto. E' da queste problematiche che nasce l'idea di un'utente del gruppo "Sei di Montespertoli se...", pagina Facebook dedicata alla città di Montespertoli, di posizionare una comoda seduta al fresco per riposarsi durante le passeggiate.

Come si legge dalla foto, sulla seduta è stato scritto "Il riposto del viandante". Un'idea carina e semplice per cercare di combattere l'afa e il caldo.

Di seguito il messaggio che accompagna la foto e che si può leggere a questo link Sei di Montespertoli Se...

"Per nostra fortuna, ci sono ancora persone di un'età certa che amano passeggiare ma le distanze ed il caldo la fanno da padrone. Ho messo questa seduta all'inizio di via delle Fontanelle, il mio amico Quinto ha apprezzato. Sono piccole cose che fanno comunità".