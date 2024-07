Rischia di annegare nello scanna fosso del palazzo, salvato dai Vigili del Fuoco

Ha rischiato di annegare nello scanna fosso di un palazzo situato in un’area di cantiere abbandonata. Questa mattina, 12 luglio, un uomo di Santa Croce sull’Arno è stato salvato dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto dopo essere caduto nel fossato pieno d'acqua che circonda l’edificio abbandonato.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Sant’Andrea e via Fucini. L’uomo, non più giovane, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto. Qualcuno, non è chiaro se un passante o un residente, ha allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati rapidamente e hanno richiesto anche il supporto della polizia municipale. Alla fine, l’uomo è stato tratto in salvo e consegnato al personale sanitario per accertamenti, probabilmente soffriva solo di ipotermia dopo diverse ore passate in acqua. Infatti, dopo essere caduto nel fossato, non riusciva a uscire con le proprie forze.

Attualmente, la polizia municipale sta cercando di capire perché l'uomo si trovasse nel cantiere abbandonato e tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto è intervenuto anche l’assessore del comune di Santa Croce, Enzo Oliveri, preoccupato per le condizioni di salute dell’uomo coinvolto nell’incidente.