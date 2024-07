Carcere di Firenze, i deputati Pd della Toscana: "Servono subito 20 milioni per gli interventi"

I deputati Pd eletti in Toscana Federico Gianassi, Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Marco Simiani, Arturo Scotto, Marco Furfaro, Laura Boldrini e Christian Di Sanzo hanno sottoscritto l’emendamento presentato al Decreto Infrastrutture, nel quale si chiedono “subito 20 milioni di euro per risolvere alcune gravissime criticità della carcere di Sollicciano a Firenze”.

"La situazione carceraria in Italia è al collasso – si legge nella nota dei deputati dem –. Gli interventi messi in campo dal governo sono insufficienti non solo per risolvere o limitare la gravità del problema, ma anche solo per invertire la rotta. Le misure contenute nel DL Carceri costituiscono un'occasione persa. Non c'è più tempo da perdere – prosegue la nota –. Suicidi, atti di autolesionismo, carenza degli organici, sovraffollamento, fatiscenza delle strutture. A Sollicciano, con i lavori fermi da febbraio 2023, la situazione è davvero terribile: la struttura, calda e soffocante d'estate, fredda e umida d'inverno, necessita di interventi immediati e radicali", si legge in una nota dei parlamentari. Gli sforzi della Regione Toscana sono importanti e utili, ma serve un intervento deciso del governo. Se vogliamo passare dagli slogan ai fatti – concludono i dem – il governo deve far ripartire i lavori che sono fermi da un anno e mezzo e assicurare maggiori investimenti economici. Per questo proponiamo subito una misura straordinaria per intervenire sulla struttura".