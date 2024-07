Sfruttamento della manodopera, un arresto nel Pratese

Arresto per sfruttamento della manodopera nel Pratese. Durante un servizio di controllo del territorio i carabinieri di Montemurlo, all'interno di un'azienda tessile, hanno identificato cinque operai, originari della Cina, non in regola sul territorio nazionale. Il proprietario dell'azienda, connazionale, è stato arrestato. Nel corso dei controlli è emersa inoltre l'irregolare posizione del fratello, denunciato per ingresso non regolare nel territorio dell'Ue. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Prato, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza sarà giudicato nella mattinata con rito direttissimo dal Tribunale di Prato.