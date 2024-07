Controlli nel weekend nel Pisano, due automobilisti denunciati

I Carabinieri di Pisa hanno intensificato i controlli nel fine settimana per prevenire e contrastare illeciti e reati nelle zone della "movida". Ieri sera, due conducenti sono stati denunciati: uno per aver rifiutato di sottoporsi ai test sugli stupefacenti, con conseguente ritiro della patente, e l'altro per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,60 g/l, portando al sequestro del veicolo. Con l'avvicinarsi delle ferie estive e l'arrivo di più turisti, i controlli saranno ulteriormente intensificati per garantire la sicurezza nella città di Pisa.