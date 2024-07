Pessime condizioni igienico-sanitarie della cucina: attività sospesa

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un controllo presso un'attività di ristorazione nell'ambito del servizio di sicurezza alimentare. Hanno segnalato il titolare alle autorità sanitaria e amministrativa per le pessime condizioni igienico-sanitarie del locale cucina, caratterizzate da sporcizia, unto, incrostazioni, residui di lavorazioni, esfoliazione e distacco di intonaco sulle pareti e sul soffitto, e assenza di acqua calda. Di conseguenza, l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti è stata immediatamente sospesa e inibita, e sono state elevate sanzioni per un totale di 1.000 euro.