Asl nega chiusura dell'attività di Otorinolaringoiatria all'ospedale di Pescia

Non si dovranno rivolgere ad altri presidi ospedalieri i cittadini residenti in Valdinievole per le visite di Otorinolaringoiatria in quanto l’attività dell’Ambulatorio viene garantita fino al prossimo 15 settembre per due volte a settimana: l’Ambulatorio continuerà a restare aperto nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 8 alle 16, sia per le prime visite che per le eventuali consulenze urgenti che hanno accesso dal Pronto Soccorso. Resterà quindi chiuso un solo giorno (il venerdì) a seguito della riorganizzazione estiva che viene operata in tutti i presidi ospedalieri per consentire al personale, a rotazione, di usufruire del diritto delle ferie. Contrariamente a quanto riportato dalla stampa in questi giorni l’Azienda Sanitaria rassicura pertanto la cittadinanza sullo svolgimento del servizio in continuità anche per i prossimi mesi.

Fonte: Asl Toscana Centro