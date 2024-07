Casa della Salute Ponsacco, la Lega chiede conto dei lavori

"Da tempo, i ponsacchini stanno aspettando che la locale Casa della Salute sia finalmente completata" afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Un’attesa che perdura da anni, con il cantiere ancora in essere. Per cercare di fare chiarezza sulle tempistiche ed invitare la Giunta regionale ad attivarsi affinchè questa struttura sia completata, ho quindi predisposto un atto che ho presentato nell’ambito dell’informativa sul Piano socio-sanitario. Un documento che chiedeva solamente di premere per rendere operativa la predetta della Casa della Salute-sottolinea la rappresentante della Lega. Mi sembrava che, a fronte di finanziamenti milionari, ormai superate le problematiche che avevano inizialmente causato il ritardo nell’avvio dei lavori, fosse, infatti, giunto il momento di consegnare ai ponsacchini tale servizio assistenziale sanitario, visto che, almeno a parole, il Pd dice di avere a cuore la Sanità territoriale. Invece, la maggioranza ha bocciato il mio atto, ma non per questo non continuerò a pressare chi di dovere, alfine di vedere inaugurato e funzionale quanto prima questo immobile", conclude il Consigliere.