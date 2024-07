Donare il sangue e il plasma d'estate, massima flessibilità nella zona Asl Centro

Mentre la Settimana della Donazione di Sangue dei Dipendenti aziendali che ha ottenuto un buon riscontro, è volta al termine, si perfezionano altre iniziative per sostenere lo sforzo regionale che mira ad una estate senza problemi di sangue, contando sempre sul fondamentale contributo delle Associazioni di volontariato.

Nei vari Centri Trasfusionali Aziendali, infatti, sono state messe a punto tutta una serie di iniziative per ampliare i posti a disposizione e rendere più flessibili gli orari per le donazioni di sangue e plasma e per accedere come candidati donatori. Tutte le variazioni, diverse per ogni Ospedale (in base anche alla disponibilità del personale tecnico, infermieristico e medico, visto anche il periodo di ferie) sono già disponibili in AgenDona, il sistema di prenotazione regionale ideato e coordinato da tempo, dal Centro regionale Sangue.

"In tutti gli ospedali della Azienda Toscana centro – dice il Dott. Franco Vocioni, Direttore della SOC di Medicina Trasfusionale Firenze Empoli – con modalità diverse, sono disponibili iniziative di incremento delle disponibilità donazionali, dal Mugello alla Montagna Pistoiese, dal Valdarno all’Empolese per finire con i Trasfusionali dei grandi Ospedali: Empoli, Pistoia, Prato e Firenze (con i quattro Ospedali dell’area cittadina). Con le risorse a disposizione è stata messa in campo la migliore flessibilità possibile in grado di incontrare al meglio le esigenze dei donatori ed accoglierli così in un numero che speriamo il più alto possibile. In questo, dopo una presentazione di queste iniziative, abbiamo raccolto il sostegno delle Associazioni di Volontariato (ANPAS, AVIS, CRI, FRATRES e molte altre di carattere locale) che come sempre, ma con rinnovata energia si impegneranno nel convincere i Donatori e i Candidati ad approfittare di questo importante sforzo organizzativo messo in campo con il pieno sostegno della Direzione Aziendale. Ricordo infatti – prosegue Vocioni - che questo sforzo coinvolge tutti gli attori di questo strategico sistema della nostra sanità, in primis Donatori e Associazioni ovviamente, senza i quali nulla sarebbe possibile, ma anche tutti i professionisti dei Servizi Trasfusionali e le attività di “logistica”, dai trasporti ad una riorganizzazione delle lavorazioni effettuate dall’Officina Trasfusionale di AV che lavora, valida e distribuisce gli emocomponenti indispensabili per le attività sanitarie. Tutti questi protagonisti vanno ringraziati fortemente, anche perché con il loro impegno dimostrano costantemente la resilienza e la flessibilità di questo sistema. Infine faccio volentieri mia e anzi rilancio, l’esortazione del Direttore Generale dell’Azienda Toscana Centro – Ing Valerio Mari - che ha affermato che le ferie saranno più soddisfacenti dopo aver donato il sangue".

Il modo migliore per prenotarsi, sia per la donazione sia per candidarsi come donatore se si è intenzionati a diventarlo, è quello di rivolgersi alle Associazioni dei Donatori oppure contattando direttamente i Centri trasfusionali. Naturalmente rimane possibile anche recarsi presso le Unità di Raccolta Associative presenti ed attive sul territorio.

Negli indirizzi web seguenti si possono trovare tutte le indicazioni e informazioni necessarie:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/solidarieta-e-cooperazione/11436-donare-il-sangue

https://www.regione.toscana.it/-/associazioni-di-volontariato-per-la-donazione-del-sangue

https://www.regione.toscana.it/-/unita-di-raccolta-sangue

https://www.regione.toscana.it/donare-plasma-sangue-e-piastrine

Fonte: Asl Toscana Centro