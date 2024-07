Governance Poll, Giani al decimo posto tra i governatori italiani

Sondaggio sui governatori italiani

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha guadagnato in popolarità ben 7 punti in più rispetto allo scorso anno secondo il Governance Poll 2024, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

A livello di popolarità tra i governatori si assesta al decimo posto, fermandosi a 52 punti di popolarità. I primi posti sono occupati da Massimiliano Fedriga con 68 punti (+3 dal giorno delle elezioni), Stefano Bonaccini con 67 punti (+15,6) e Luca Zaia a 66 (-10,8).

Giani è a 52 punti, in crescita rispetto al 48,6 rispetto al giorno delle elezioni.

Sondaggio sui sindaci-capoluogo

Tra i sindaci di capoluogo troviamo il primo toscano solo al 29esimo posto con Alessandro Tomasi del centrodestra (55,5, in crescita di 4 punti rispetto al giorno dell'elezione ma stabile rispetto all'anno scorso).

Ancora più sotto al 40esimo posto troviamo Francesco Persiani, sindaco di Massa, a 54 punti (in calo di 0,4). Quattro posizioni più in basso c'è Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto dal 2021. Si trova a 53,5 punti, in calo dal 56,2 rispetto all'elezione.

Nicoletta Fabio del centrodestra, sindaca di Siena, è a 53 punti, in crescita di 0.8 punti rispetto all'elezione.

Al 63esimo posto troviamo tre sindaci di centrodestra toscani: Alessandro Ghinelli di Areo, Mario Pardini e Michele Conti. Tutti e tre a 49,5.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa