Il giornalista Domenico Iannaccone al Torrione di Santa Brigida

Il giardino del Torrione di Santa Brigida ospita uno degli eventi clou della rassegna Il paese dei raccontatori, promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, e inserita nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese promosso dal Comune di Empoli.

Giovedì 18 luglio alle 21.30, unica data in Toscana, il giornalista Domenico Iannaccone presenta il suo spettacolo Che ci faccio qui, in scena, prodotto da Teatro del Loto/TeatriMolisani

di e con Domenico Iannacone, musiche live Francesco Santalucia, installazioni video Raffaele Fiorella.

Le storie più straordinarie sono quelle che ci passano a fianco senza che le riconosciamo. Spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle tra le tante cose che non valgono nulla. Il racconto televisivo neorealistico di Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

Il palcoscenico diventa luogo ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Le storie così riprendono forma, si animano di presenza e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate. Iannacone rompe le distanze, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nei luoghi che ha attraversato. Il teatro diventa espressione civile in grado di ricucire la mappa dei bisogni collettivi, dei diritti disattesi, delle ingiustizie e delle verità nascoste.

La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo di giovedì 18 luglio Che ci faccio qui, in scena

https://www.eventbrite.it/e/che-ci-faccio-qui-in-scena-tickets-932322942017

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop).

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro