Infermiera-pittrice dona quadro al Centro Donna del San Giuseppe di Empoli

La donazione del quadro al Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe, un olio su tela (50X70), arriva da Elena Peruzzi, infermiera Asl che lavora sul territorio dell’empolese. La consegna è avvenuta ieri, presenti anche il Direttore dell’ospedale, Francesca Bellini, il Direttore Oncologia Medica e Coordinatore Centro Donna Empoli, Francesca Martella, il Direttore Assistenza Infermieristica Area Territoriale Empoli, Loriana Meini. Una grande passione per la pittura ha portato Peruzzi alla scelta di donare una delle sue opere al San Giuseppe, l’ospedale del territorio dove svolge la sua professione.

Diplomata al liceo artistico, Peruzzi sta attualmente seguendo un corso di pittura. “Ho scelto il Centro Donna come destinatario per la donazione – ha motivato - perché voglio portare un messaggio di solidarietà e di vicinanza, come infermiera e artista, a tutte quelle donne che ogni giorno combattono con la malattia e con il dolore cronico”.

Il titolo dell’opera che raffigura la schiena di una figura femminile è “Il sole in prigione”: una donna, come un Sole che vuole vivere e risplendere della propria luce, è stata improvvisamente imprigionata da un nemico invisibile che vive dentro di lei. Nessuno, spiega l’autrice dell’opera, saprà quando se ne andrà, nessuno sa quando il Sole ritornerà a splendere.

Oltre che a tutte le donne che combattono contro il dolore e la malattia, il quadro è dedicato anche a tutte coloro che combattono contro la violenza.

Fonte: Asl Toscana Centro