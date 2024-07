No all’Autonomia differenziata, costituito il Comitato toscano per l’abrogazione

Si è costituito oggi, a Firenze presso la sede di Cgil Toscana, il Comitato referendario toscano promotore della raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Ne fanno parte le sigle che formano la rete della Via Maestra (Cgil, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Acli, Anpi, Arci, Libera, Legambiente, Cittadinanza Attiva e Cnca), Uil, partiti di opposizione al Governo nazionale, associazioni (le adesioni sono sempre aperte).

Dal 20 luglio il Comitato e i soggetti che lo compongono inizieranno le raccolte firme per il referendum abrogativo.

Domani martedì 16 luglio è in programma la discussione, in Consiglio regionale a Firenze, delle proposte di deliberazione per l’indizione del referendum contro la legge “Spacca Italia”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze