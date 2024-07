Pontedera Rock Festival, una serata con le band live in centro

Prima edizione di Pontedera Rock Festival, un evento promosso, organizzato e realizzato dal Centro Commerciale Naturale - We are Pontedera, con il patrocinio di Amministrazione Comunale e associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e il supporto di due attività commerciali locali, Dolce Caterina e La Boutique del Maiale.

L'appuntamento è per mercoledì 17 luglio, in piazza Cavour, nel pieno centro cittadino, con il via alle ore 19,30. Tre i gruppi che si esibiranno. Si parte con i Cervelli della Nasa per arrivare, con una prima parte musicale, fino alle 20,30, quando sarà effettuato un break per permettere di cenare nei locali della zona.

La seconda parte della serata scatterà intorno alle 21,30 con Radio Red Hot, una tribute band dei Red Hot Chili Peppers e proseguirà con la musica di The Storks, per terminare intorno alle 23,30. Il pubblico potrà assistere ai vari concerti in modo libero e gratuito.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa