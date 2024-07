Terreno confiscato alla Camorra a Quarrata, sarà a disposizione di Libera per attività sociali

È stata firmata a Catena, frazione di Quarrata, la convenzione tra Comune, Cigl, Cisl, Uil, Anteas e Auser per la gestione di un terreno confiscato alla Camorra. Il terreno in questione, situato in via Statale 787, è stato assegnato al Comune di Quarrata dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) nell’ambito del progetto “Spazi per ricominciare” .

Il Comune ha scelto di metterlo a disposizione per dodici mesi dell’associazione “Libera” per garantire lo svolgimento di una serie di attività legate a tematiche sociali, educative e di promozione della legalità. “Utilizzeremo il terreno per svolgere il campo E!state Liberi dal 22 al 27 luglio – spiega Alessandra Pastore, referente di Libera per la provincia di Pistoia – E’ un’iniziativa che vede coinvolti 11 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni provenienti da tutta Italia che saranno impegnati in varie attività educative, artistiche e sociali, oltre a svolgere lavori di manutenzione del terreno. I ragazzi e le ragazze avranno così la possibilità di riflettere su tematiche importanti come la legalità , condividendo momenti di riflessione e di formazione personale”.

“Voglio ringraziare tutti i sindacati, le associazioni e l’Agenzia Nazionale per aver permesso al Comune di rinnovare la convezione mettendo il terreno a disposizione della comunità – afferma il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti - Un terreno che un tempo apparteneva alla Camorra torna a nuova vita ospitando giovani capaci, con la loro forza, di dare un significato nuovo a un bene confiscato alla criminalità. Un segno di legalità e cultura che come Comune cerchiamo di promuovere ogni giorno”.

“Teniamo alta l’attenzione su tematiche importanti come la legalità e la lotta alla criminalità – afferma l’assessore alla legalità del Comune di Quarrata Mariavittoria Michelacci – Dobbiamo continuare a portare avanti progetti come questo per rafforzare sempre più la cultura della legalità nella nostra comunità”. Alla firma della convezione erano presenti: il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti; l’assessore alla legalità del Comune di Quarrata Mariavittoria Michelacci; Silvia Biagini per Cgil Pistoia; Andrea Brachi per Spi Cgil Pistoia; Alessandra Biagini per Cisl Toscana Nord; Tommaso Ianni per Uil provincia Pistoia; Andrea Giannecchini per Fnp Cisl Toscana Nord; Maria Cristina Fattori per Auser Pistoia; Alessandro Vivarelli per Anteas Pistoia.

Fonte: Comune di Quarrata