A Colle il soccorso alpino della guardia di finanza incontra i giovani

Presso la scuola primaria di Sant’Andrea di Colle di Val d’Elsa, i militari della Guardia di Finanza hanno incontrato i partecipanti al progetto “Anch’io sono la protezione civile”, promosso anche per l’estate 2024 dal Dipartimento della protezione civile ed organizzato dalla Pubblica assistenza di Colle di Val d’Elsa.

L’iniziativa didattica vedrà impegnati, dal 13 al 19 luglio, 25 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che avranno così modo di conoscere i temi della protezione civile e le attività complessivamente svolte per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

In questo contesto, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena, Col. t.ST Pietro SORBELLO, ha incontrato i frequentatori del campo scuola accennando loro il contributo che, quale forza di polizia, il Corpo fornisce al sistema di protezione civile nazionale. Nel richiamare il motto “nella tradizione il futuro”, che quest’anno accompagna le cerimonie per il 250° anniversario della fondazione, il Comandante provinciale ha ricordato che la Guardia di Finanza è sempre al passo coi tempi, senza mai dimenticare le origini ed i propri valori, ivi compresi senso del dovere, disciplina ed onore, solidarietà e spirito di sacrificio. Sono questi che orientano quotidianamente il servizio di ogni finanziere ed hanno da ultimo portato la Regione Toscana ad attribuire il “Pegaso d’oro”, massima onorificenza regionale, al Comando regionale della Guardia di Finanza, anche per il soccorso alle popolazioni toscane duramente colpite dai recenti gravi eventi meteorologici.

In occasione dell’intervento delle fiamme gialle della Tenenza di Poggibonsi, le tende da campo allestite ed il giardino alberato della scuola primaria hanno costituito lo scenario ideale per una simulazione da parte delle unità cinofile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione Abetone Cutigliano del Comando provinciale di Pistoia. I giovani frequentatori hanno infatti potuto ammirare i pastori tedeschi ASTRA e KUMA correre alla ricerca delle persone da soccorrere, riconosciute perché sdraiate per terra, sentendoli infine abbaiare, per richiamare l’attenzione del proprio istruttore, dopo averle individuate.

“Esprimiamo un grande ringraziamento della nostra Associazione al contributo della GdF, al massimo livello. La collaborazione con le istituzioni è per noi fondamentale per dare ai ragazzi conoscenze ed esempi che saranno il proprio futuro patrimonio di buoni cittadini, e magari futuri volontari”, ha dichiarato Agostino MASSA, volontario della Pubblica Assistenza Colle di Val d’Elsa e referente del campo scuola.

L’impegno della Guardia di Finanza a favore delle iniziative didattiche del progetto “anch’io sono la protezione civile” vuole contribuire ad educare i giovani alla cittadinanza attiva, promuovendo i valori della solidarietà e dell’impegno per il bene comune.

Fonte: Ufficio stampa