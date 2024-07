Al Paese dei raccontatori arriva il Piccolo Principe di Matuta Teatro

Altro atteso appuntamento del Paese dei raccontatori, la rassegna estiva empolese curata da Giallo Mare Minimal Teatro, dedicato alle famiglie.

Baracche e burattini ha in programma giovedì 18 luglio alle 21.00 il bello spettacolo Piccolo principe della compagnia Matuta teatro, di e con Julia Borretti e Titta Ceccano, musica dal vivo Roberto Caetani, costumi ed oggetti di scena Laura Giusti.

Antoine de Saint Exupery era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. Qualche mese dopo l’apparizione del suo capolavoro, scomparve in aereo sul Mar Mediterraneo. Il suo corpo non fu mai trovato, come curiosamente accade a quello del giovane protagonista della sua storia. Un’analogia, questa, che non può non rimandare al significato profondo del romanzo. Chi è infatti il piccolo principe, il bambino che all’improvviso nel deserto, si presenta al narratore-aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, se non l’altra parte di Saint-Exupery, e per esteso l’altra parte di noi tutti? Quella della nostra infanzia che se non siamo bravi e fortunati, rischiamo di dimenticare, come di solito accade ai grandi.

Un classico della Compagnia Matutateatro che da tanti anni nutre l’immaginario di diverse generazioni di bambini. Due soli attori e un musicista alle prese con tutti i personaggi di una storia che non smette di commuovere bambini, adulti e ragazzi.

Uno spettacolo che affronta tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia.

Baracche e burattini si chiuderà giovedì 25 con Le avventure di pulcino dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni.

Ingresso gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e- mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.