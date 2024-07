Axyon AI e Banca Cambiano per una strategia modello basata sull’intelligenza artificiale

Axyon AI, fintech italiana leader nel settore di soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale per il settore finanziario, ha stretto una partnership con Banca Cambiano 1884 S.p.A., che ha sede a Firenze e filiali oltre che in Toscana anche a Roma, Torino e Bologna, per l'adozione di una strategia modello basata sull'intelligenza artificiale (IA). Attiva da maggio, la partnership ha l’obiettivo di accrescere il know-how del team di Gestione Patrimoniale della banca nelle attività di trading di titoli globali.

L’iniziativa rappresenta un primo approccio della banca toscana all'uso dell'IA per la gestione patrimoniale, con l'obiettivo di aumentare la generazione di alpha e diversificare gli investimenti in un panorama finanziario sempre più competitivo. La strategia modello IA sviluppata da Axyon AI aiuterà Banca Cambiano 1884 a supportare le decisioni di trading, sfruttando analisi predittive avanzate.

"L’integrazione di una layer di IA nella strategia di investimento di Banca Cambiano 1884 conferma il loro riconoscimento nel valore che la tecnologia può portare alla gestione patrimoniale.”, ha affermato Daniele Grassi, CEO e co-founder of Axyon AI. "Siamo molto fiduciosi del potenziale della nuova partnership e di affiancare Banca Cambiano 1884 in questo approccio verso l’innovazione”.

Filippo Capaccioli, Responsabile Area Finanza di Banca Cambiano 1884: “La decisione di implementare l'IA riflette l'impegno di Banca Cambiano 1884 a rimanere all'avanguardia nel settore finanziario, sfruttando tecnologie di punta per migliorare i rendimenti e offrire alternative di investimento sempre più performanti ai suoi clienti. L'efficacia della strategia modello sarà monitorata costantemente, con aggiornamenti previsti che guideranno le future implementazioni e innovazioni.”

Fonte: Ufficio Stampa