Debutta Jump in centro, i giovani si prendono piazza del Popolo

Si scaldano i motori. Qualcosa di unico star per fare breccia nell’Estate Empolese in una piazza del Popolo che si trasformerà per questa occasione in un palcoscenico sotto le stelle. La chiamata è rivolta ai giovani e porta il nome di “Jump in centro”. Tutto in una sera, martedì 23 luglio 2024, alle 21, musica live con varie open act emergenti locali: Dark Bloom, Sick Chapa, Incubo e una tappa del #Civico6 Summer Tour dei fratelli Fainello, i Sonohra. L'ingresso è libero.

La kermesse musicale è stata organizzata dall’associazione Jump Live su iniziativa del Comune di Empoli, per far conoscere lo sportello giovani Hub for Young, sportello giovani aperto nel mese di aprile dal Comune di Empoli nell'ambito del progetto DUM-Diamoci una Mossa con l'importante contributo di ANCI Nazionale e del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante la serata il personale dell’Hub farà delle interviste per conoscere meglio i bisogni e le opinioni dei più giovani e racconterà le attività dello sportello. Musica e servizio alla comunità in una notte.

Ma entriamo nell’anima della serata: ad aprire le danze i Dark Bloom: nascono dalla volontà di fare musica e di divertirsi suonando. La passione unisce cinque coetanei che partendo per scherzo si ritrovano ad avere ora un gruppo con dei progetti. Chi sono? Voce, Ginevra Ciulli, Edoardo Cerri, chitarra, al basso Clelia Bugetti, Diego Baratti, batteria e al piano, Gabriele Orlandini.

Seguiranno i Sick Chapa: Cosimo Caparrini e Vittoria Taddei, il gruppo nasce grazie alla loro forte amicizia e alla passione per la musica, insieme hanno creato il primo album chiamato "Check-in" Un album che porta con sé il messaggio di libertà, spensieratezza e uguaglianza, con il compito di essere uguali tra le diversità.

E arriviamo a Incubo, nome d’arte di Cristiano Tatti. Un lettore mp3, regalato dal padre all’età di 7 anni, lo avvicina alla musica e da quel momento non passa un giorno senza: playlist piene di canzoni, senza un genere particolare, guidate solo dalle note che lo emozionano. La scelta dell’indirizzo musicale, per imparare a suonare la chitarra, e a 17 anni scrive i primi testi. Scrivere è sempre stata la sua salvezza, un modo per sfogarsi, per esprimersi, per superare i momenti no. Nel 2020 i primi contatti con Labella ma, dopo qualche giorno, l’arrivo della pandemia l’ha costretto - come tutti - in casa. Ha continuato a scrivere, più del solito, portando alla luce il primo album “Testa e cuore” (2022), dopo quasi due anni di lavoro. In quello stesso anno sono successe diverse cose: ha iniziato a suonare dal vivo, aprendo i primi concerti, ottenendo i primi risultati. Il 2023 si è rivelato un periodo un po’ più tosto, l’ha messo alla prova, ma l’ha portato alla scrittura di “Quando guardi le stelle”, il nuovo album uscito il 6 giugno 2024.

Chiudono la serata i Sonohra: dopo l'ultimo successo toscano a ‘Certaldo in fermento’, il #Civico6 Summer Tour sarà ospite nell’incantevole cornice di Empoli. I fratelli Fainello, anche per questa tranche del tour in scaletta porteranno i grandi successi del passato tutti da cantare a squarciagola, come “L’Amore”, la hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008, oltre che le cover più apprezzate dai fan, all’appuntamento settimanale sui social del loro format #Civico6. Proprio grazie a questo format, Luca e Diego sono stati protagonisti di uno straordinario featuring sulla cover in italiano di “Wherever you will go” con Alex Band, frontman dei The Calling e una delle più celebri icone americane degli anni 2000. L’evento è realizzato in collaborazione Lookmyart.event.

Per informazioni contattare l’associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com, Roberto del Pasqua 331 9749060, oppure, 0571 757126, giovani@comune.empoli.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa