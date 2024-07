Giornata di festa e solidarietà a Reggello: la Festa delle Associazioni si terrà nel centro storico

Torna l'appuntamento con la Festa delle Associazioni, che si terrà sabato 20 luglio nel centro storico di Reggello. Questo evento rappresenta un'occasione per scoprire e conoscere le numerose associazioni che operano sul territorio, contribuendo alla vita sociale, culturale e sportiva della nostra comunità.

Durante tutta la giornata, le associazioni locali avranno a disposizione stand espositivi per presentare le loro attività e progetti. Sarà un'opportunità per i cittadini di entrare in contatto diretto con queste realtà, conoscere meglio il loro lavoro e magari trovare nuovi spunti per il proprio tempo libero o il proprio impegno sociale.

Programma delle iniziative:

Spettacolo teatrale “Stenterello nell’Isola dei Pirati” a cura dei Pupi di Stac

Ore 17:30 - Piazzetta Garibaldi

AperiLibro: presentazione di “Lo Schema Vincente” di Emanuele Giunta, in collaborazione con Reggello Caffè Bistrot

Ore 19:00 - Piazzetta Garibaldi

Caccia al Tesoro, a cura del gruppo parrocchiale animatori ORSABlu di Sant'Agata, in collaborazione con le associazioni

Ore 19:00 - Piazza Potente

È tornato Ficofiabino - spettacolo per bambini

A cura della Compagnia dell'Orsa

Ore 19:00 e ore 21:30 - Partenza Filofiabus da Piazza Roosevelt

Spettacoli interattivi per bambini a cura del Gruppo parrocchiale animatori O.R.S.A. Blu di Sant’Agata

Ore 21:00 - Piazza Potente

Reggello Vibes: Festa della consulta Giovani con Dj Corbe

in collaborazione con la Consulta Giovanile di Reggello

Ore 22:30 - Piazza Potente

Punto di ristoro a cura della Croce Azzurra di Reggello ODV

Dalle ore 19:30 - Piazza IV Novembre

Le associazioni presenti:

Auser Reggello ODV, Associazione Culturale LE BALZE, ANTEAS prov.le FNP CISL fi, AUXILIA REGGELLO, CONF. DI MISERICORDIA DI CASCIA, Proloco Reggello e Cascia, Parrocchia Matassino, O.R.S.A blu Parrocchia Sant’Agata, Associazione Fièri Aps Ets, Mutua Valdarno Fiorentino, ASSOCIAZIONE MANI CREATIVE, LA COMPAGNIA DELL’ORSA, Flauti di bambù, Frates donatori di sangue, Caritas, Briciole di pane, Calcit Valdarno Fiorentino onlus, Con.tatto, CISV ITALY, Ass. Verrocchio, PA Croce Azzurra Reggello, ASD Energia, Baby Park.

