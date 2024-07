Mercantia 2024, il Trionfo del Sole in omaggio al borgo di Certaldo

Centinaia di artisti nel borgo tra i più belli della Toscana: quello di Certaldo. È Mercantia, che torna da mercoledì 17 a domenica 21 luglio con performer, artisti e artigiani. Quest'oggi la presentazione in Regione alla presenza del presidente Eugenio Giani: "Mercantia è stata una scuola tutta toscana per il Quarto Teatro e quello di piazza, è stata la prima ad affermarsi con un ruolo storico tra le manifestazioni di questo tipo. Parliamo poi della Certaldo citata da Dante, un trionfo della toscanità".

È stato anche il debutto del neo-eletto sindaco Giovanni Campatelli: "Da certaldese ho visto Mercantia nascere, l'abbiamo vista qualcosa di nostro. Mia figlia nata poche settimane prima l'ho subito portata con me a Mercantia. Mercantia ora è diventato patrimonio culturale di Certaldo, fa solidarizzare i cittadini e con loro voglio cementificare la comunità di Certaldo per superare insieme le avversità".

L'assessore alla cultura Clara Conforti: "Torniamo con la formula piena che ha fatto innamorare generazioni di certaldesi. Mercantia rimane al passo coi tempi nonostante tutti i cambiamenti, ma ci siamo e siamo pronti. Questa edizione vedrà la celebrazione di anniversari come Puccini, Kafka e Busoni, a cui abbiamo dedicato spettacoli site specific e mostre".

Il direttore artistico Alessandro Gigli: "Non mi aspettavo 36 anni dopo la prima edizione di Mercantia, con 10 compagnie, di trovarmi ancora qui a raccontare il Trionfo del Sole, il tema di quest'anno. Viviamo in un periodo di oscurità ma portiamo l'ottimismo della volontà per un messaggio di speranza. Mercantia è sopravvissuta, citando Dante, grazie all'amor che muove il sol e l'altre stelle".

