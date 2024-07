Scomparso il padre di Kobe Bryant, giocò a Pistoia

Joe Bryant è scomparso. Il padre di Kobe, venuto a mancare nel 2020, è morto a 69 anni negli USA. C'è dolore nel basket italiano, dato che Joe Bryant aveva giocato a Pistoia in A2 tra il 1987 e il 1989. In quell'epoca visse a Cireglio assieme alla famiglia, tra cui il figlio che sarebbe diventato poi un asso della pallacanestro.

"A.S. Estra Pistoia Basket 2000 apprende con profondo cordoglio e dolore la scomparsa avvenuta quest’oggi, martedì 16 luglio, di Joe Bryant" si legge in una nota del club. "Il club biancorosso ricorda le due stagioni disputate da Joe Bryant in Serie A2 dall’estate del 1987 a quella del 1989 con la maglia della Maltinti: rimarrà il primo americano della storia di questa città e riuscì, in quegli anni, a far vedere tutti i suoi numeri e la sua classe al fianco di un altro campione come Leon Douglas. E proprio negli anni di Pistoia, al fianco di Joe e della moglie Pamela, c’era assieme alle sorelle il piccolo Kobe, rimasto sempre legato a questa città e, nello specifico, al paese di Cireglio dove hanno vissuto. Alla famiglia di Bryant le più sentite e sincere condoglianze da parte di tutto il Pistoia Basket 2000 in questo momento di grande dolore".