Screening contro Epatite C, Croce Rossa Ponte a Egola e Territorio in comune: "Ottimi risultati"

Con Giovedì 11 luglio si è chiusa la due giorni di screening gratuito dell’epatite C promossa dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Ponte a Egola e dall’Associazione civico culturale Territorio in comune che, collaborando insieme, hanno aderito alla campagna indetta dalla Regione Toscana. I cittadini hanno risposto ben oltre le aspettative delle due associazioni; già dopo la prima giornata, che si è svolta Sabato 6 luglio, il numero di adesioni è stato considerevole. Durante le due giornate i cittadini di tutte le età si sono avvicinati al punto di incontro previsto ed hanno effettuato il test; molti i momenti di confronto in cui gli stessi cittadini hanno chiesto informazioni sia in merito all’esame che si accingevano ad effettuare sia riguardo alla malattia dell’epatite C (in particolare come si contrae, come è possibile prevenirla e come è possibile curarla in caso di infezione).

Il test era rivolto alle persone di entrambi i sessi con un’età compresa tra i 35 ed i 55 anni; per questo motivo gli organizzatori, sempre in modo gratuito, hanno deciso di dare la possibilità a tutte le persone, indipendentemente dalla loro età, di effettuare anche lo screening della glicemia e della misurazione della pressione arteriosa. La scelta è risultata vincente visto l’alto numero di controlli effettuati per questi due esami. Con piena soddisfazione delle due associazioni alla fine delle due giornate si sono registrate circa 150 persone; davvero un importante risultato segno anche dell’attenzione che il cittadino pone alla sua salute e alla prevenzione contro le malattie. Consapevoli dell’ottimo risultato ottenuto e spinti anche dagli apprezzamenti arrivati dalla cittadinanza per il servizio offerto, Croce Rossa Italiana Comitato di Ponte a Egola (che ha messo a disposizione i suoi volontari ed i suoi medici) e Territorio in comune (i cui associati si sono dedicati alla logistica e alla registrazione delle persone) si sono salutate solo temporaneamente; la promessa infatti è quella di ripresentarsi insieme in futuro per offrire ai cittadini ulteriori servizi dedicati soprattutto alla prevenzione e cura contro le malattie.

Fonte: Croce Rossa comitato di Ponte a Egola e Associazione civico culturale Territorio in comune