Ex cava di Bacchereto diventa tutta del Comune di Carmignano

L’ex cava di Bacchereto è interamente di proprietà comunale, dopo l’acquisto della parte, fino a un mese fa, ancora privata: la consacrazione di questo atto, perseguito con tenacia dall’Amministrazione nel corso degli anni, si avrà nel pomeriggio (ore 18.30) di domani, giovedì 18 luglio, con l’inaugurazione del sindaco Edoardo Prestanti del parco pubblico. «Finalmente – dichiara il primo cittadino di Carmignano – ci siamo: ora possiamo davvero dire che questo parco è in possesso della nostra comunità».

Il taglio del nastro di domani è l’epilogo di un’operazione che si è trascinata dagli anni Ottanta, anche con cause legali e amministrative, conclusasi con l’acquisto, formalizzato il mese scorso, per 32mila euro dell’ex cava di Bacchereto dall’istituto diocesano di sostentamento del clero. Con il passaggio di proprietà l’intero parco e l’anfiteatro sono diventati di proprietà pubblica. «C’è voluto del tempo – conclude il sindaco Prestanti – ma ne è valsa la pena. Non ci sono più dubbi: il parco di Bacchereto, nell’ex cava, è pubblico».

