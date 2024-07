Francesco Zunino è questore, lascerà dopo 10 anni il commissariato di Empoli

Aria di cambiamenti tra le forze dell'ordine di Empoli. Francesco Zunino, a capo del commissariato di piazza Gramsci, è diventato questore e a breve sarà chiamato a dirigere una delle tante questure italiane.

Il dirigente superiore della Polizia di Stato si è insediato a Empoli nel 2014. Allora proveniva da Verona, dove aveva svolto l'incarico di capo di gabinetto, prima ancora ha dedicato il suo impegno in vari commissariati d'Italia, soprattutto in Campania (da Capri a Sorrento fino a Napoli e Secondigliano).

In questi 10 anni ha gestito con dedizione e mano ferma moltissime questioni delicate. Sia nell'ordinario (la gestione delle partite dell'Empoli Fc nei vari campionati di Serie A e B, l'ordine pubblico in zona stazione) che negli eventi di cronaca straordinari (l'aggressione all'Ambrogiana tra i casi che ebbero eco nazionale, oppure l'ultimo evento dell'aggressione a Brusciana). A lui vanno le congratulazioni da parte di tutta la nostra redazione di gonews.it e della XMedia Group per la proficua collaborazione di questi anni. E un augurio per le nuove avventure che lo attendono.