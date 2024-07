Furto da 128 euro al supermercato, due denunce

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato due persone per furto in concorso. Le indagini sono scattate immediatamente dopo la denuncia pervenuta da un supermercato e hanno permesso - grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’esercizio commerciale - di identificare due soggetti: si sarebbero introdotti all’interno del supermercato, approfittando della distrazione degli addetti alle vendite e avrebbero rubato vari prodotti alimentari, per un importo di circa 128 euro, nascondendoli addosso e all’interno di uno zaino.