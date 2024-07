Il governatore Belli in visita al Rotary Bisenzio Le Signe

La nuova annata rotariana si è aperta due settimane fa con il passaggio del Collare che ha visto l’insediamento del nuovo Presidente Antonio Cambi; a distanza di due settimane il Rotary Club Bisenzio Le Signe celebra un altro evento, che si ripete ogni anno, e che segna il percorso operativo dei Club: la visita del Governatore.

Pietro Belli, governatore del Distretto 2071, è dunque giunto in visita al nostro Club accompagnato dall’assistente di area, Paolo Gentili, socio del RC Prato Lippi. Il Governatore ha incontrato nel primo pomeriggio, nei locali gentilmente messi a disposizione dalla proprietà di Villa Castelletti, i membri del Consiglio e i Presidenti delle commissioni per poi unirsi a tutti Soci nella conviviale nell’annesso ristorante La Quercia.

Pietro rappresenta, oltre che la massima autorità rotariana, un caro storico amico che ha seguito la nascita e la crescita del nostro giovane Club, come ha sottolineato il Presidente Antonio Cambi nel corso della presentazione, e dunque ne sentiamo la vicinanza e ancor più ne apprezziamo i consigli e le indicazioni. Antonio ha brevemente illustrato quello che vorrà essere il programma della sua annata e le iniziative che la caratterizzeranno.

Pietro Belli nel suo discorso di saluto ai Soci ha ricordato come il motto dell’annata “la magia del rotary” si possa realizzare solo lavorando tutti insieme nella progettualità e nei service, dando così conferma che il nostro è il “Rotary del fare” e di quanto l’armonia, la pace e la collaborazione in ogni Club siano alla base della storia e del successo del Rotary International.

Soprattutto come per il Governatore le visite ai Club risultino entusiasmanti perché rappresentano quel momento di amicizia e di conoscenza reciproca che sta alla base della fondamentale unità che cementa la vita di questo movimento internazionale.

Quest’anno il Governatore avrà l’onore di celebrare il 120^ anniversario della Fondazione del Rotary International (1905-2025) ed ha pertanto predisposto, come ci ha raccontato, la ristampa di uno dei libri scritti dal Fondatore Paul Harris : “Questa età rotariana” (libro di cui ha fatto omaggio al Presidente del Club) nonché di una bella stampa curata da Filippo Cianfanelli che ritrae il fondatore ed i vari loghi che hanno accompagnato il percorso fino ad adesso del Rotary International. Il Presidente del Club ha omaggiato il Governatore donandogli il classico canotto in paglia della tradizione fiorentina e delle Signe.

La serata è stata allietata infine dalle melodie per flauto dalla Professoressa Rosaria Benvenuti (che già in altre occasione è stata presente con la sua musica ai nostri eventi) che ci ha proposto due brani per flauto di Philipp Telemann.

Insomma una serata importante per fare al Governatore Belli i migliori auguri perché l’annata 2024/2025 possa davvero rappresentare la magia che il Rotary sa ispirare, ed al nostro Presidente Antonio Cambi gli auguri di Buon compleanno che festeggia questa giornata per noi di festa.

Concludiamo con alcune parole che accompagnano l’introduzione del citato libro di Paul Harris scritte da Chesley Perry, che ci hanno molto colpiti “…..il movimento rotariano è come una grande opera musicale costituita da molti spartiti….o forse è come un arazzo caratterizzato da molte componenti..” e che danno la misura di quello che vuole essere il Rotary: un movimento di uomini di donne che si legano da ideali di pace, solidarietà e fraternità.

Fonte: Rotary Club Bisenzio Le Signe