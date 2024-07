Nel 2025 la Taric arriva a Serravalle Pistoiese

Prosegue il percorso intrapreso dal Comune di Serravalle Pistoiese, che a partire dal 1° gennaio del 2025 passerà a Taric, la tariffa rifiuti corrispettiva, già applicata in Toscana in 18 Comuni.

Considerata l'assoluta novità del sistema e con l’obiettivo di essere di aiuto agli utenti nel cambio di abitudini che inevitabilmente li coinvolgerà, Alia ha prorogato fino al 28 settembre le aperture dello sportello, Pop Up Alia Store, nell’ex scuola elementare Cantagrillo (in via Montalbano 113), ed ha convocato il terzo incontro pubblico con la cittadinanza per lunedì 22 luglio, alle ore 21, presso il Circolo di via Provinciale Lucchese, n. 355, a Ponte di Serravalle.

In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della tariffa corrispettiva implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente. La nuova tariffa, a partire da gennaio 2025, sarà gestita e fatturata direttamente da Alia Multiutility, a cui i cittadini potranno rivolgersi per avere chiarimenti. Per attivare il nuovo sistema è necessario ritirare fin da subito il kit allo sportello, Pop Up Alia Store, presso l’ex scuola elementare Cantagrillo (in via Montalbano 113), aperto al pubblico fino al 27 luglio nei giorni di mercoledì e sabato 8.30-13.30, giovedì 13.30-18.30, e successivamente, fino al 28 settembre, con il nuovo orario ogni giovedì (13.30-18.30) e sabato (8.30-13.30).

I nuovi kit - composti da 3 contenitori (per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile) e sacchi per la raccolta di imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak, dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag) - possono essere ritirati anche ad uno degli 80 sportelli presenti sul territorio dei 58 comuni serviti, oppure richiedendone la consegna gratuita a domicilio chiamando il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). I titolari di aziende di grandi dimensioni possono prenotare, tramite call center, il servizio gratuito di consulenza Alia.

Fonte: Alia - Ufficio stampa