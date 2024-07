Peccioli Borgo…DiVino, premiazione a Roma per Le Palaie

Peccioli ha trionfato meno di quattro mesi fa nel concorso Borgo dei Borghi 2024. Ma il territorio pecciolese, sempre più meta turistica anche in seguito alla vittoria del contest televisivo nazionale come borgo più bello d’Italia, si conferma sempre di più anche Borgo…DiVino.

L’8 luglio scorso a Roma, infatti, Peccioli è stato rappresentato alla premiazione del XXII Concorso Enologico Internazionale Città del Vino dall’azienda agricola Le Palaie. Realtà imprenditoriale che in Campidoglio ha ritirato l’attestato per la medaglia d’oro a Bulizio 2021 e V 2023. Unica cantina a essere premiata in tutta la provincia di Pisa e tra le pochissime in Toscana. All’evento, insieme a Cosimo Soriani, era presente nella Capitale anche il sindaco Renzo Macelloni.

"Questo è un riconoscimento importante per una delle aziende storiche del nostro territorio, una di quelle che lavora molto e da anni sulla qualità sia del suo vino ma anche dell’accoglienza turistica – ha detto il primo cittadino -. Con questa premiazione appare evidente come anche Peccioli sia a tutti gli effetti da considerare una città del vino. In ottica turistica questo è un elemento importante e che dà ancora più forza e fiducia agli imprenditori e alle imprese vitivinicole del nostro territorio, cito su tutti la Tenuta di Ghizzano e Villa Cosmiana. Sicuramente i numeri della produzione potranno crescere ancora, ma sulla qualità dei prodotti del nostro territorio siamo a livelli importanti e che aprono grandi prospettive future".

L’evento romano è stato l’atto conclusivo di un’edizione che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 vini, di cui l’80% italiani ed il 20% da 11 Paesi di tutto il mondo, e di 113 grappe in gara per il V Grappa Award. In totale sono state assegnate 48 Gran medaglie d’oro (38 all’Italia e ai 10 vini stranieri), e 318 medaglie d’oro (Italia 269 e Paesi esteri 49). E Peccioli è entrato, dunque, anche nell’elite nazionale e internazionale del vino.

"Aver ritirato l’attestato per la medaglia ai nostri vini ci emoziona e la presenza del primo cittadino ci riempie di orgoglio – spiega Cosimo Soriani dall’azienda agricola Le Palaie -. Quando le istituzioni sono vicine alle aziende nascono sempre cose buone. Questo premio ci dà la forza di investire ulteriormente nel nostro magnifico territorio, un territorio che su tanti temi sta attirando l’attenzione nazionale e internazionale".