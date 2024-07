Rompevano i vetri per rubare nelle auto parcheggiate: arrestato un 35enne, l'altro fugge via

I carabinieri hanno arrestato un 35enne marocchino per furto aggravato di auto in via delle Panche. Un cittadino aveva segnalato due uomini intenti a infrangere i vetri delle auto e a rovistarvi all'interno. All'arrivo, i Carabinieri hanno trovato un uomo nascosto tra le auto, con frammenti di vetro sugli indumenti. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno confermato la sua responsabilità. L'uomo è stato arrestato e gli è stato imposto il divieto di dimora a Firenze. Nessuna traccia del complice e della refurtiva.

Sempre nella serata del 15, i Carabinieri hanno controllato due giovani in via Aretina che, alla vista dei militari, hanno cercato di evitare il controllo. I due, tunisini di 29 e 24 anni, sono stati trovati in possesso di 16 dosi di cocaina e circa 800 euro, probabile provento dello spaccio. Sono stati denunciati a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.