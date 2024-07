Servizio Edilizia, interrogazione di FdI Empoli "sui ritardi accumulati"

Francesca Peccianti, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia Empoli, e i consiglieri Cosimo Carriero e Danilo Di Stefano hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al sindaco Mantellassi sui ritardi accumulati dal Servizio Edilizia. Infatti, stando a quanto appreso da alcuni cittadini che si sono rivolti a Fratelli d'Italia, le risposte alle pratiche edilizie avrebbero accumulato ritardi superiori ai dodici mesi. Addirittura è stata segnalata una pratica relativa ad un presunto abuso edilizio relativo al cambio di destinazione d'uso di un immobile dove sarebbe stata aperta una finestra su una porzione di muro portante che, rilevata a seguito di sopralluogo della polizia municipale, attenderebbe la risposta dell'ufficio tecnico sulla qualificazione dell'abuso da circa un anno. Nell'interrogazione, quindi, i consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono al sindaco di sapere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere la situazione del Servizio Edilizia che, già precaria in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, sarebbe peggiorata dopo il trasferimento ad altro comune di uno dei geometri che seguivano gli abusi e gli illeciti edilizi: trasferimento cui seguirebbe, a settembre, anche quello del secondo geometra. Considerato che, nel caso segnalato, il provvedimento del Servizio Edilizia potrebbe essere di ripristino dell'eventuale abuso con acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune in caso di inadempimento, i consiglieri di Fratelli d'Italia si chiedono se l'amministrazione uscente fosse a conoscenza dello stato di fatto del Servizio Edilizia e dei disagi creati ai cittadini e ai tecnici del settore, nonché delle responsabilità di tipo penale, amministrstivo e contabile che potrebbero derivare dai ritardi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano, soprattutto, abusi eseguiti su strutture portanti degli edifici.

Fratelli d'Italia Empoli