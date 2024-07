Si chiude la mostra ArteVinile a Fucecchio dopo 50 giorni di proroga

Si è conclusa con oltre un mese di proroga la mostra "ArteVinile", dando voce ai grandi artisti contemporanei, alla musica e alla sostenibilità. Il Palazzo delle Arti di Fucecchio è lieto di annunciare la chiusura del progetto con un successo straordinario, che ha richiesto ben cinquanta giorni di apertura straordinaria rispetto alle due settimane programmate.

Migliaia di visitatori da tutto il mondo, dai bambini agli esperti d'arte e musica, hanno apprezzato le iconiche copertine dei dischi create da artisti come Andy Warhol, Banksy, Botero, Keith Haring, Damien Hirst, Jeff Koons, Joan Mirò, Salvador Dalì e Renè Magritte. La mostra ha evocato preziosi ricordi, offrendo un viaggio emozionante nella cultura pop degli ultimi sessant’anni.

Numerose testate giornalistiche hanno seguito con interesse la mostra, tra cui la stessa RAI, che ha dedicato un pezzo memorabile all'evento, sottolineandone l'impatto culturale e sociale.

Il curatore della mostra, Alessandro Piccini, ha dichiarato: "siamo entusiasti del successo di ArteVinile e del riscontro positivo ricevuto dal pubblico. La sostenibilità è stata una chiave innovativa della mostra, grazie ai dischi di nuova generazione. Questo è solo l'inizio di un progetto più ampio, che continuerà con nuove acquisizioni importanti e un impegno costante per promuovere la cultura musicale e artistica in modo sostenibile. Vogliamo continuare a sorprendere e far riflettere sui tempi moderni con nuove proposte espositive ed esperienze sempre innovative”.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la mostra, con particolare riferimento all'amministrazione comunale di Fucecchio, al sindaco Emma Donnini, all'ex sindaco Alessio Spinelli e all'ex assessore Valentina Russoniello per il loro straordinario supporto e per la fiducia.

Informazioni sulla mostra:

- Titolo: Artevinile - L'estetica della musica popolare e la sostenibilità.

- Date: dal 25 maggio al 17 luglio 2024

- Luogo: Palazzo delle Arti di Fucecchio - Piazza Vittorio Veneto, 26A, (Firenze)

Sito web della mostra: https://www.artevinile.it/

Hashtag social: #Artevinile #PopMusicArt #MusicaPopolare #ArteContemporanea #Greennyl

IL PALAZZO DELLE ARTI DI FUCECCHIO

Il Palazzo delle Arti è situato all’interno della suggestiva cornice del Parco Corsini di Fucecchio (FI) che include le torri della Rocca Fiorentina ed altri edifici adibiti a servizi culturali come il Museo Civico, la Biblioteca Comunale, l’Archivio Storico ed altri spazi polifunzionali.

IL CURATORE DELLA MOSTRA: ALESSANDRO PICCINI

È un appassionato di musica e cultura popolare. Nato e cresciuto in Toscana, Alessandro Piccini ha sempre nutrito una profonda passione per le espressioni artistiche e musicali ed ha animato le serate degli anni Ottanta come deejay. Ha acquisito una vasta collezione di dischi in cui musica popolare e arte contemporanea si incontrano. Ha fondato un’associazione culturale che si occupa di promozione della musica e della cultura contemporanea. Rendendosi conto del valore culturale e dell’importanza di preservare la memoria musicale e artistica, Alessandro ha deciso di condividere la sua collezione con il pubblico. Il suo obiettivo è quello di stimolare l’interesse per la musica, promuovere la cultura artistica e il senso critico rispetto alla sostenibilità attraverso l’esposizione dei suoi dischi.

“Le copertine dei vinili sono ancora oggi una forma d’arte capace di penetrare i filtri dell’attenzione e di farsi portavoce dei sogni e degli obiettivi delle persone, giocando un ruolo fondamentale nel modellare e cambiare progressivamente le idee dominanti,” afferma Alessandro Piccini. “Con questa mostra abbiamo voluto far conoscere anche ai più giovani il valore dell’espressione artistica nell’influenzare la società, la cultura e l’economia. Oggi ci troviamo di fronte a grandi sfide, una tra tutte quella della sostenibilità, e il binomio arte/musica può fornire un contributo decisivo al cambiamento. In questa edizione della mostra, abbiamo presentato una partnership innovativa che riflette il nostro impegno per un futuro più sostenibile. I vinili ecologici prodotti con tecniche rispettose dell’ambiente, sono stati esposti per dimostrare come l’industria musicale possa evolvere in armonia con il nostro pianeta. Continueremo a portare le nostre copertine e le opere dei grandi artisti insieme alle band storiche dove possono essere viste, ammirate e addirittura toccate. Perché non siamo né un museo né una esposizione per collezionisti e le opere della nostra collezione vivono il quotidiano insieme alle persone”.

