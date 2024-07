Violenta donna per ore alla stazione di Pisa, fermato 45enne

Un 45enne pregiudicato egiziano, irregolare in Italia, è stato fermato dalla squadra mobile e dalla polfer di Pisa per violenza sessuale e sequestro di persona. Adesso si trova nel carcere Don Bosco di Pisa.

La vittima era giunta negli uffici della polizia ferroviaria per raccontare di essere stata violentata la notte prima da parte di uno sconosciuto incontrato in stazione. L'uomo inizialmente si era dimostrato gentile e poi l'aveva afferrata per il collo, minacciandola con una pietra. Ha intimato di seguirlo e in una zona appartatata c'è stata la violenza durata svariate ore.

La donna era rimasta costretta a rimanere abbracciata al suo aguzzino, riuscendo a scappare soltanto quando questi si è addormentato.

La Polizia Ferroviaria attivava immediate ricerche dell’autore del reato chiedendo ausilio agli investigatori della Squadra Mobile. Le ricerche venivano concluse in poche ore: l'uomo è stato trovato nei pressi della stazione.