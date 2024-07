Aggredito 25enne mentre era in bici, carabinieri denunciano due giovani

I carabinieri Livorno Porto hanno individuato e denunciato due presunti responsabili dell'aggressione di un giovane 25enne di origine nordafricana. Si tratta di due connazionali della vittima, entrambi sotto i trent'anni e residenti a Livorno, con precedenti penali. L'aggressione è avvenuta in via dell'Eremo, dove la vittima è stata percossa mentre era in bicicletta, riportando ferite guaribili in una settimana.

I Carabinieri, intervenuti rapidamente grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, hanno fermato i due aggressori mentre si stavano allontanando. Ulteriori indagini hanno rivelato che uno dei due aggressori aveva già aggredito la vittima pochi giorni prima in via Garibaldi. Grazie alle testimonianze e alle riprese delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile chiarire la dinamica degli eventi e denunciare i due uomini per lesioni aggravate in concorso.